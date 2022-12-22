Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti

11 YILLIK EVLİLİK BİTTİ
Nihat Kahveci, 2003 yılında Pınar Kaşgören ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir düğünle evlenmişti. İki çocukları olan çift, 11 yıllık evliliğin ardından 2014 yılında boşanmıştı.
Şimdilerde Fulya Sever ile evli olan Kahveci, Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Pınar Kaşgören'e dava açtı.
Kaşgören, adliyeye yakın arkadaşlarıyla beraber gitti. Oyuncu Sera Tokdemir de 'Manevi kardeşim' dediği Kaşgören'i yalnız bırakmadı. Mahkeme sonucu Kahveci, açtığı davayı kaybetti. Ekip, duruşma sonrası zafer pozu verdi.
Nihat Kahveci boşandıktan sonra çocuklarının velayetini eşiyle paylaşmıştı. Nihat Kahveci'nin biri kız biri erkek iki çocuğu bulunuyor.