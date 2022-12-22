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Giriş Tarihi: 22.12.2022 06:45 Son Güncelleme: 22.12.2022 07:05

Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti

Eski futbolcu Nihat Kahveci, iki çocuğunun annesi Pınar Kaşgören’e ödediği 15 bin liralık nafakanın düşürülmesi için dava açmıştı. Mahkemeden Nihat Kahveci'nin isteğine red kararı çıktı. Pınar Kaşgören ve arkadaşları, mahkeme çıkışı zafer pozu vererek çıkan kararı kutladı

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti

11 YILLIK EVLİLİK BİTTİ
Nihat Kahveci, 2003 yılında Pınar Kaşgören ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir düğünle evlenmişti. İki çocukları olan çift, 11 yıllık evliliğin ardından 2014 yılında boşanmıştı.

Şimdilerde Fulya Sever ile evli olan Kahveci, Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Pınar Kaşgören'e dava açtı.

ARKADAŞLARI DA GİTTİ
Kahveci, eski eşine ödediği 15 bin liralık nafakanın düşürülmesi talebinde bulundu. İtirazla ilgili duruşma ise önceki gün görüldü.

Kaşgören, adliyeye yakın arkadaşlarıyla beraber gitti. Oyuncu Sera Tokdemir de 'Manevi kardeşim' dediği Kaşgören'i yalnız bırakmadı. Mahkeme sonucu Kahveci, açtığı davayı kaybetti. Ekip, duruşma sonrası zafer pozu verdi.

Nihat Kahveci boşandıktan sonra çocuklarının velayetini eşiyle paylaşmıştı. Nihat Kahveci'nin biri kız biri erkek iki çocuğu bulunuyor.

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Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
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