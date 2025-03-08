Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya’dan ilk açıklama geldi!

''ÇOK ŞÜKÜR DAHA İYİYİM''

Pazar günü canlı yayın açarak sevenleriyle konuşacağını belirten Kaya, "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim." notunu düştü.