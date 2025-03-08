Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya’dan ilk açıklama geldi!

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya fzor günler geçirmişti.
Kaya, yıllar sonra hayata tutunmak için yeniden refleksoloji uzmanından tedavi görmüştü.
Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren Mutlu Kaya'dan kötü haber gelmişti. Kaya'nın Instagram hesabından yapılan yeni paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Yayınlanan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
Hastanede tedavi gören Kaya, sosyal medya hesabından son durumu hakkında açıklama yaptı.
''ÇOK ŞÜKÜR DAHA İYİYİM''
Pazar günü canlı yayın açarak sevenleriyle konuşacağını belirten Kaya, "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim." notunu düştü.