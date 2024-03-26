Esra Erol moderatör oldu

Sunucu Esra Erol'un moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, hastalar, hekimleriyle buluştu. Mart Endometriozis Farkındalık Ayı kapsamında 'Endometriozise Karşı Birlikte Güçlüyüz' söyleşisi düzenlendi. Uzun yıllar çektikleri şiddetli ağrılar ve geç konan teşhis nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatan hastalar, duygu dolu anlar yaşadı. Söyleşide Prof. Dr. Taner Usta da endometriozis hakkında merak edilen soruları yanıtladı ve tedavide yaşanan son gelişmeleri aktardı.Söyleşide konuşan Esra Erol, çoğu kadının, yaşadığı endometriozise hastalığının farkında olmadığını belirterek şunları söyledi: "Ben de bir kadın olarak tüm hem cinslerime hastalığı ve bedenindeki bulguları tanıması konusunda ses olabilmek için buradayım. Bu hastalık kader değil. Doğru kontrollerin yapılması, iyileşmeye giden sürecin başlangıcı."