Esra Erol’da genç çifte mutlu yuva: Midyat Belediye Başkanı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Ailesine kavuşan Asiye, sevdiği İbrahim Halil'e kaçtığını açıkladı. Ancak Esra Erol'un çabası, genç kızı ailesine kavuşturmakla sınırlı kalmadı.

ESRA EROL GENÇ ÇİFTİN YUVASINI KURDU!

Asiye'yi ailesiyle barıştıran Esra Erol, genç çiftin evlenebilmesi ve yeni bir hayat kurabilmesi için harekete geçti. Canlı yayında Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e çağrıda bulundu.

Esra Erol'un çağrısına kayıtsız kalmayan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, canlı yayına bağlanarak genç çiftin yuva kurmasına destek olacağını açıkladı.

Esra Erol ve Midyat Belediyesi'nin iş birliğiyle genç çift için ev tutuldu, eşyaları alındı, gelinlik ve damatlıkları hazırlandı.

GENÇ ÇİFTİN NİKÂHI CANLI YAYINDA KIYILDI!

Asiye ve İbrahim Halil'in nikâhı, Esra Erol'un stüdyosunda canlı yayında kıyıldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, eşi Tülin Şahin ve kızı Fatma İrem Şahin de çiftin nikâh şahitleri oldu.

MİDYAT BELEDİYE BAŞKANI'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Nikâh töreninin ardından konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kimsesizlere sahip çıkmanın önemini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Bir belediye başkanının sadece makamda oturup yol, kaldırım, parke çalışması yapmaması lazım. Sahipsiz, kimsesiz insanların da gönüllerine dokunarak onlara sahip çıkmamız gerektiğini Cumhurbaşkanımızdan öğrendik."

"BÖYLE BİR YUVAMIZ OLACAĞINI HAYAL BİLE EDEMEZDİK!"

Yeni hayatlarına ilk adımı atan Asiye ve İbrahim Halil, mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Kimsesizlerin kimsesi oldunuz. Böyle evleneceğimizi ve evimiz olacağını hayal bile edemezdik."

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör