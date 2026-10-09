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Giriş Tarihi: 09.10.2026

Esra Erol'la 'Var Mısın Yok Musun' başlıyor

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Esra Erol’la ’Var Mısın Yok Musun’ başlıyor
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Atv'nin milyonlar dağıtan yarışması Var Mısın Yok Musun geri dönüyor. Sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı program, salı akşamı kaldığı yerden devam ediyor. Hayalleri gerçeğe dönüştüren yarışma programı Var Mısın Yok Musun, heyecan artırarak kaldığı yerden devam ediyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma programı, yeni bölümleriyle salı ve çarşamba olmak üzere haftada iki kere izleyici ile buluşacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ESRA EROL #ATV #VAR MISIN YOK MUSUN
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Esra Erol'la 'Var Mısın Yok Musun' başlıyor
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