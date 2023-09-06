Haberler Günaydın Haberleri Estetikli ünlüleri tiye alan Esra Dermancıoğlu yüzünü çorapla gerdirdi! 'Oldu mu?' diye sordu sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 6.9.2023 16:49 Son Güncelleme: 6.9.2023 17:04

Estetikli ünlüleri tiye alan Esra Dermancıoğlu yüzünü çorapla gerdirdi! 'Oldu mu?' diye sordu sosyal medya yıkıldı!

2010-2012 tarihlerinde ekrana gelen "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son dönemde her paylaşımıyla magazin gündemine damga vurmayı başarıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esra Dermancıoğlu, son olarak estetikli ünlüleri radarına aldı. Meslektaşlarının estetikli hallerini tiye alan Esra Dermancıoğlu, yüzünü çorapla gerdirdi. Takipçilerine “Oldu mu?” diye soran oyuncu, sosyal medyayı yıktı geçirdi! İşte o anlar...

Estetikli ünlüleri tiye alan Esra Dermancıoğlu yüzünü çorapla gerdirdi! ’Oldu mu?’ diye sordu sosyal medya yıkıldı!

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes yenge' rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabı aktif olarak kullanıyor, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla ses getirmeyi başarıyor.

Nevi şahsına münhasır kişiliği ile ön plana çıkan Esra Dermacıoğlu'ndan son olarak yeni bir paylaşım geldi.

Dönem dönem yaptığı açıklamalar ile güldürürken düşündüren Dermancıoğlu, paylaştığı yeni videosuyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oyuncunun, "@tanjubabacan bana bedavaya estetik yaptı..." açıklaması ile paylaştığı video takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Meslektaşlarının estetikli hallerini tiye alan Esra Dermancıoğlu, yüzünü çorapla gerdirdi!

Takipçilerine "Oldu mu?" diye soran Dermancıoğlu, takipçilerinin hem kahkahasını hem beğenisini kazandı.

Elbette yorumlar da gecikmedi. İşte sosyal medyayı sallayan o video ve videoya gelen yorumlar...

Esra Dermancıoğlu, "Bedavaya estetik" videosu ile gündem oldu


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Estetikli ünlüleri tiye alan Esra Dermancıoğlu yüzünü çorapla gerdirdi! 'Oldu mu?' diye sordu sosyal medya yıkıldı!
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