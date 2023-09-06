Estetikli ünlüleri tiye alan Esra Dermancıoğlu yüzünü çorapla gerdirdi! ’Oldu mu?’ diye sordu sosyal medya yıkıldı!

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes yenge' rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabı aktif olarak kullanıyor, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla ses getirmeyi başarıyor.
Nevi şahsına münhasır kişiliği ile ön plana çıkan Esra Dermacıoğlu'ndan son olarak yeni bir paylaşım geldi.
Oyuncunun, "@tanjubabacan bana bedavaya estetik yaptı..." açıklaması ile paylaştığı video takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Meslektaşlarının estetikli hallerini tiye alan Esra Dermancıoğlu, yüzünü çorapla gerdirdi!
Takipçilerine "Oldu mu?" diye soran Dermancıoğlu, takipçilerinin hem kahkahasını hem beğenisini kazandı.
Elbette yorumlar da gecikmedi. İşte sosyal medyayı sallayan o video ve videoya gelen yorumlar...
Esra Dermancıoğlu, "Bedavaya estetik" videosu ile gündem oldu