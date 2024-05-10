Eurovision yarı finali protestoların gölgesinde yapıldı: İsrailvision

Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. İşte çok konuşulan geceden önemli notlar...İsveç'in Malmö kentinde toplanan binlerce Filistin yanlısı gösterici, yarı final öncesi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.Yarışmayı protesto edenler arasında aktivist Greta Thunberg de vardı. Thunberg, "İsrail'in, soykırım yaptığı bir dönemde Eurovision'a katılmasına izin verilmesi skandal" dedi.Yarışma öncesi yapılan prova sırasında İsrail adına yarışan Eden Golan yuhalandı. Bu yüzden akşam yapılan yarı final öncesi güvenlik önlemleri artırıldı, salona Filistin bayrağı, kefiye gibi simgelerin girişi engellendi.Yarışma sırasında arka sıralarda Filistin bayrağı açan bir gence hemen müdahale edildi. Genç, güvenlik görevlileri tarafından hemen dışarı çıkarıldı.Yarışma boyunca ekrana sık sık İsrail bayrağı sallayan izleyici ve yarışmacılar getirilerek gizli propaganda yapıldı.Belçika devlet televizyonu VRT, yarı finalin başında yayınını durdurarak İsrail'i protesto etti. Ekrana "İsrail'in insan hakları ihlallerini kınıyoruz. İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süre ara veriyoruz" yazısı yansıtıldı.Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finallerine katılan İsrail, yapılan oylama sonrası finale kaldı.Eurovision katılımcılarının LGBT'yi özendiren kıyafetleri, satanizmi hatırlatan sahne şovları ve erotizm dozu yüksek dansları dikkat çekti.Yarı final gecesinde 2003'te "Everyway That I Can" ile Eurovision birincisi olan Sertab Erener, sahneye çıkarak 21 yıl sonra aynı şarkıyı seslendirdi. Sosyal medyada Erener'i övenler kadar "Keşke İsrail'in yer aldığı bir etkinlikte yer almasaydın" diye eleştirenler de oldu.