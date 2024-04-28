Ev sahibinden Feraye Tanyolaç’a düşük kira davası

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Ataşehir'de 1+1 dairesinde 5 bin liraya evinde oturan kiracısından dert yanması gündeme bomba gibi düştü. Akalın, "Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! Bugün dört kişi bir yere gidiyorsun, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adamın ukalalığına bak, emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" diyerek dert yandı. Demet Akalın'ın katıldığı programın koordinatörlüğünü yapan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın da tıpkı şarkıcının kiracısı gibi çok cüzi bir rakama, boğazın yanı başında Bebek'teki bir koruda oturduğu ortaya çıktı.GÜNAYDIN'ın elde ettiği bilgilere göre Bebek'teki Arif Paşa Korusu'ndaki bir apartmanın birinci katında oturan Feraye Tanyolaç ve ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur'la davalık oldu. Elde edilen bilgilere göre, Feraye Tanyolaç'ın ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'ndaki apartmanın birinci katındaki evini bundan tam 8 yıl önce kiralığa çıkardı. Tanyolaç, 1 Aralık 2016'da ev sahibiyle kira sözleşmesi imzaladı.Ev sahibinin iddiasına göre Tanyolaç'la ev sahibi arasında 1 Aralık 2023'ten itibaren 80 bin lira kira bedeli ödemesi hakkında görüşmeler gerçekleştirildi ancak Tanyolaç bu kira bedelini kabul etmedi. Ev sahibi, boğazın yanı başındaki dairesinin kira bedelinin 80 bin lira olarak tespit edilmesi için adliyenin yolunu tuttu. İlk etapta arabuluculuk görüşmeleri gerçekleştirildi. Bir sonuç çıkmayınca iş İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kaldı.Ev sahibi Çakmur, avukat Çiğdem Kezer aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, günümüz ekonomik koşullarında ortaya çıkan gelişmeler, enflasyon, çevre rayiç kira bedellerindeki artışlar göz önünde bulundurulduğunda kira bedelinin arttırılmasının bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını vurguladı.Bebek semtindeki emsal kira bedellerinin 100 bin lira ile 200 bin lira arasında değiştiği aktarılan dilekçede, Bebek'te bulunan emsal dairelerden alınan kira örnekleri de kendisine yer buldu.Ev sahibi Çakmur dilekçesinde, Feraye Tanyolaç'ın kiraladığı evini adeta gasp ettiğini, yılların emeği ile sağlanan birikimlerle satın alınan daire için neredeyse yok sayılacak bir kira ücretini ödemeyerek keyif sürdüğünü aktardı.Çakmur'un dilekçesinde, kendisinin her türlü emlak ve benzeri vergiyi ödediği ancak kira olarak ise neredeyse bir gecekondu kirasına katlanmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, "Kiralanan bir göz oda değil, Bebek'in en merkezi yerinde çok özel, gösterişli ve çağdaş bir binadadır" denildi.