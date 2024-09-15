Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz, önceki gece Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda doğum yapan eşi Müge Boz ve yeni doğan bebeklerinden bahseden Erdeniz, "Çok uyumlu bir çocuk. Şimdiye kadar bize bir sorun çıkarmadı. Bana benzediğini söylüyorlar ama Müge'ye dönüyor yavaş yavaş bence. Müge veya bana benzesin. Sağlıklı olsun da bir önemi yok" diye konuştu. Evde eşinin sözünün geçtiğini de dile getiren Caner Erdeniz, "Evde Müge'nin sözü geçer her zaman. Hanımcıyım, eşin mutluysa mutlusun" diyerek güldü.