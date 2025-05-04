Evde oturmaya devam edecek

ÇÖPLERİ MERDİVENDEN ATIYOR

Nurseli İdiz, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul'da oturduğu apartman dairesinde komşularına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle mahkemelik olmuştu. Apartman sakinleri oyuncunun sıklıkla çöp ve alkol şişelerini merdivenden aşağı attığını iddia etti. Ayrıca İdiz'in dairesinin penceresinden sokağa sandalye fırlatıp komşularının kapılarına vurarak uygunsuz sözler sarf ettiği de söylendi.

BİNA SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

İdiz'in ev sahibi, bina sakinlerinin huzur, güven ve sağlık endişelerinden dolayı ünlü oyuncunun evinden çıkması için tahliye davası açtı. Mahkeme geçtiğimiz haftalarda İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı. Nurseli İdiz'in şikayete konu olan unsurlara ait yeterli delilin bulunmadığı gerekçesiyle ev sahibinin açmış olduğu dava reddedildi.