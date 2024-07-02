Eve icra geldi ortalık karıştı

Şarkıcı Tuğçe Tayfur'un geçtiğimiz ağustos ayında evlendiği Muhammet Aydın'ın başı alacaklılarla dertte! İddiaya göre Aydın, kullanmak için aldığı lüks aracı, araç sahibinden vekalet alarak başka bir kişiye sattı. Ancak araç sahibine olan 675 bin TL'lik borcunu ödemedi. Araç karşılığı verdiği senetler de sahte çıkınca alacaklı kişi Aydın'ı mahkemeye verdi.Geçtiğimiz günlerde icra memurları Aydın ve Tayfur'un Zekeriyaköy'deki evine gitti. Üç hafta önce doğum yapan Tuğçe Tayfur, karşısında icra memurlarını görünce büyük şok yaşadı. Şarkıcı, icra memurlarının eve girmesine izin vermeyince devreye jandarma girdi. Memurlar işlemleri, emniyet güçlerinin yardımıyla yapabildi.