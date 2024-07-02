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Giriş Tarihi: 3.7.2024

Eve icra geldi ortalık karıştı

Eşi Muhammet Aydın’ın ödemediği araba borcu, Tuğçe Tayfur’u çok sinirlendirdi. Zekeriyaköy’deki evinin kapısında icra memurlarını gören Tayfur, olay çıkarınca duruma jandarma müdahale etti

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Eve icra geldi ortalık karıştı
675 BİN LİRAYI ÖDEMEDİ
Şarkıcı Tuğçe Tayfur'un geçtiğimiz ağustos ayında evlendiği Muhammet Aydın'ın başı alacaklılarla dertte! İddiaya göre Aydın, kullanmak için aldığı lüks aracı, araç sahibinden vekalet alarak başka bir kişiye sattı. Ancak araç sahibine olan 675 bin TL'lik borcunu ödemedi. Araç karşılığı verdiği senetler de sahte çıkınca alacaklı kişi Aydın'ı mahkemeye verdi.




MEMURLARI İÇERİ ALMADI
Geçtiğimiz günlerde icra memurları Aydın ve Tayfur'un Zekeriyaköy'deki evine gitti. Üç hafta önce doğum yapan Tuğçe Tayfur, karşısında icra memurlarını görünce büyük şok yaşadı. Şarkıcı, icra memurlarının eve girmesine izin vermeyince devreye jandarma girdi. Memurlar işlemleri, emniyet güçlerinin yardımıyla yapabildi.
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Eve icra geldi ortalık karıştı
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