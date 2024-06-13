Evin yeni gözdesi Prens Rıfkı

Gül Gölge, geçtiğimiz günlerde köpeğini gezmeye çıkardı. Yolda, uçamayan bir karga yavrusu gören ünlü oyuncu, onu hemen bir veterinere götürdü. Tedavinin uzun süreceğini öğrenen Gölge, kargayı eve götürüp çocuklarıyla tanıştırdı.Aile arasında yapılan mini oylama sonucu kargaya küçük olduğu için 'Prens Rıfkı' adı verildi.Gölge, "Mülayim bir hayvan olduğu için bu ismi ona uygun gördük" dedi. Gölge, sözlerine şöyle devam etti:Gül Gölge'nin pozu, akıllara gerilim sinemasının ünlü ismi Alfred Hitchcock'un unutulmaz fotoğrafını getirdi"Kargalara zaten bayılırım, çok akıllı, zeki ve gizemli hayvanlar… Rıfkı'nın şu an benimle olmasından o kadar mutluyum ki… Bakıp besleyeceğiz. Birbirimize çok alıştık ama uçmaya başlayınca doğal hayatına dönecek."