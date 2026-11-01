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Giriş Tarihi: 1.11.2026 10:55 Son Güncelleme: 1.11.2026 11:01

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

Kızlarını kucaklarına almak için gün sayan Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, bebek heyecanıyla birlikte yaşam alanlarını kökten değiştirdi. Hamileliğinde 6. ayını geride bırakan güzel oyuncu ve eşi, Emirgan'daki evlerini bebek odası da olacak şekilde baştan aşağı yeniletmek için 2 aylık kapsamlı bir tadilat süreci başlatmıştı. Bu süreçte Umut Evirgen'in babasının Yeniköy'deki evinde misafir olan ünlü çift, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yenilenen yuvalarına geri döndü.

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Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!
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Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor.

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

Katıldığı mezuniyet töreninde müjdeli haberi doğrulayan Alina Boz'un ardından ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyona imza atmıştı.

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

CİNSİYET PARTİSİYLE DUYURDULAR

Üç aylık hamile olduğu öğrenilen başarılı oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinde sevdikleriyle bir araya gelmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

Çiftin heyecanla beklediği bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftin bu mutlu günü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

VİLLALARINI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİRDİLER!

Bebek heyecanı yaşayan oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, yeni döneme evlerini değiştirerek hazırlanmaya başlamıştı. Ünlü çift, Emirgan'daki villalarını baştan aşağı yenileme kararı almıştı. Tadilat kapsamında evin eşyaları da tamamen değiştirilirken, çiftin bu büyük hazırlık için ne kadar harcama yaptığı ise henüz bilinmiyordu.

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

EVLERİNE TAŞINDILAR!

Tam 2 ay boyunca hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü villada tüm hazırlıklar nihayet tamamlandı. Bebek odası dahil baştan aşağı yenilenen eve, ünlü çift vakit kaybetmeden geri taşındı.

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

Öte yandan Alina Boz'un annesi Olga Boz, genç ve doğal görünümüyle sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne-kızın dikkat çeken benzerliği ise takipçilerden "Abla kardeş gibiler" yorumları almıştı.

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

İşte diğer ünlü isimlerin anneleri...

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

BARIŞ ALPER YILMAZ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

ZARA VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

AYŞECAN TATARİ VE ANNESİ ALİYE UZUNATAĞAN

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

CAN YAMAN VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

EDİS VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

ASLI BEKİROĞLU VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

AHMET KURAL VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

AZRA AKIN VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

BİRCE AKALAY VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

SİNEM KOBAL VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

NEZ VE ANNESİ

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

AYÇA BİNGÖL VE ANNESİ SEVGİ BİNGÖL

Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 Aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!

SELMA ERGEÇ VE ANNESİ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Evlerini baştan aşağı yenilettiler! 6 aylık hamile Alina Boz ve Umut Evirgen evlerine taşındı!
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