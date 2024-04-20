Ezgi Mola edepsiz sözünü şikayet etti: Beni rencide ediyor

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyadan yapılan yorumu affetmedi. H. D. isimli kullanıcı ünlü oyuncunun yer aldığı bir fotoğraf karesinin altına "İğrenç, kendinize gelin. Ünlü olmak demek edepsizlik mi acaba? Biraz saygı biraz edep" dedi.Bunu gören Mola, "İğrenç, edepsiz" ifadelerinin kendisini rencide ettiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak H. D.'nin hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.