Fatih Terim’in bilinmeyen özelliğini Blok3 açıkladı! Kızlarının tepkisine çok şaşırdı…

Yemek daveti, gece boyunca süren samimi sohbet ve bahçede yapılan yürüyüş anının yanı sıra Terim'in bilinmeyen bir özelliği de geceye damga vurdu.
"Ben kafamda kimseyi böyle büyütmem ama bu adam Fatih Terim. Ortak dostumuz çıktı, bir baktım Fatih Hoca beni yemeğe davet etmiş. Diyorum ki; kırk yılın başı bir adamı gerçekten özel bir yere koymuşuz, inşallah hayal ettiği gibi biridir."
"SANKİ OĞLUYLA KONUŞUYORMUŞ GİBİ..."
Yemeğin ardından uzayan sohbeti ve Terim'in kendisiyle kurduğu iletişimin samimiyetine dikkat çeken genç rapçi, deneyimli hocanın yaklaşımını şu sözlerle anlattı:
"Bütün gece muhabbet ettik. Ben soru sordum, o cevap verdi. Sanki oğluyla konuşuyormuş gibi... Bir de bir özelliği var, bunu muhtemelen Türkiye'de kimse bilmiyordur."
"O ISLIĞI ÇALINCA MERVE İLE BUSE BİR ANDA BİRBİRİNE BAKTI"
Gecenin en ilginç ve şaşırtıcı anlarından birini Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve üzerinden aktaran Blok3, aile arasındaki disipline ve o meşhur detaya şu sözlerle değindi:
"Kızlarını öyle yetiştirmiş ki Buse ile Merve, babalarına 'siz' diye hitap ediyorlar. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Ben hocaya bir soru sordum, hoca böyle bir ıslık çaldı.
Sonra Merve ile Buse bir anda birbirine bakıp 'Uzun zamandır biz bu ıslığı duymamıştık' dediler. Meğer hocanın çok hoşuna giden muhabbetlerde yaptığı bir şeymiş."
Gecenin finalinde yaşanan özel anı da paylaşan Blok3, İmparator'la geçirdiği son dakikaları şu cümlelerle aktardı:
"Sonra kalktı, 'Gel Hakan, seninle biraz yürüyelim' dedi. Bahçede yürüdük, benim için çok unutulmaz bir andı."