Oyuncu Pelin Öztekin önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Seçimin olduğu gün deniz sezonunu Kalamış'ta açtığını belirten Öztekin "Çok soğuktu gerçi ama, şimdi ise Atina'da devam edeceğim. Ben Ayvalıklı olduğum için biz alışığız soğuk denize, sıcak deniz sevmeyiz. Fedon'dan önce denize düştüm mü? Düştüm" diye espri yaptı. Öztekin, Atina'da Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un maçını izleyeceğini de söyledi. Reyting nedeniyle oyuncuların emeklerinin heba olduğunu da vurgulayan oyuncu "Son iki yıldır Avrupa'yı gezmek ve yeni yerler keşfetmek için biraz kendime zaman ayırdım. İçime sinen, istediğim rollerle geri dönmek istiyorum" dedi.