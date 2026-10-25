‘Fenerbahçe’den yana yüzümüz gülmüyor’

Sakiler grubundan ayrılarak solo kariyerine odaklanan şarkıcı Hasan Gözetlik, önceki gün yürüyüş yaparken görüntülendi. Koyu bir Fenerbahçe
taraftarı olan Gözetlik, takımının şampiyonluk hasretinden dert yandı. Sekiz yaşındaki oğlunun da Fenerbahçeli olduğunu söyleyen şarkıcı, "Ömrümüz tükendi artık Fenerbahçe'den. Ben Fenerbahçeliyim ama yüzümüz gülmedi. Oğlum da Fenerbahçeli ama Icardi
forması istiyor. O da şampiyonluk göremeyenlerden. Ben zor gördüm, o nasıl görecek? Umarım en kısa zamanda düzelir" dedi.