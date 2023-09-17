Fenomen Aycan Varış, karakola sığındı: Minnetsiz köpek şikayeti

Fenomen Aycan Varış, yakın arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile sevgili olunca büyük tepki toplamıştı. Birkaç yıldır birlikte olan çift geçtiğimiz temmuz ayında ettikleri kavga yüzünden karakolluk oldu. İddiaya göre gece evlerinde oturan ikili arasında tartışma başladı.02.00'de karakola koşan fenomen, sevgilisinden şikayetçi oldu. Varış, olaylı geceyi şöyle anlattı: "Bana 'Senin için uğraşıyorum. Bir teşekkür bile etmiyorsun. Minnetsiz köpek. Ayrıyken kimlerle birlikte oldun? Senin hayatını da işini de bitireceğim' diyerek yüzüme tükürdü."Varış, sevgilisinin silahı olduğu için can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtip "Kaçmaya çalıştım. Telefonumu aldı. 'Kime şikâyet ediyorsan et. Seni kimse kurtaramaz' dedi. Çok korktum. Peşimden geldi" dedi.Sosyal medyadan küçük düşürücü paylaşımlar yapmakla tehdit edildiği için tedirgin olduğunu söyleyen fenomen, "Sosyal medya gelir kaynağım" diyerek sevgilisinden şikayetçi oldu.