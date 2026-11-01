Haberler Günaydın Haberleri Ferdi Tayfur'un 'Emmioğlu' klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış...
Giriş Tarihi: 1.11.2026 14:12 Son Güncelleme: 1.11.2026 14:19

Ferdi Tayfur'un 'Emmioğlu' klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış...

Türk müziğinin dev ismi Ferdi Tayfur'un milyonların ezbere bildiği "Emmioğlu" klibi, yıllar sonra magazin gündemine bomba gibi düştü. Klibi izleyen dikkatli takipçilerin fark ettiği o ayrıntı, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...
  • ABONE OL

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, yalnızca sesiyle değil, yıllara meydan okuyan eserleriyle de Türk müziğinde silinmeyecek bir iz bıraktı.

Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...

Duygusal şarkıları, içe işleyen sözleri ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı, yaşamı boyunca sayısız unutulmaz esere imza attı.

Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Bana Sor", "Ben de Özledim" ve "Emmioğlu" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ferdi Tayfur, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybederek tüm sevenlerini derin bir yasa boğmuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...

Vefatının ardından sanat camiasında büyük bir üzüntü yaşanırken, Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı ölümsüz şarkılar ise ilk günkü gibi dinlenmeye, konuşulmaya ve yeni nesiller tarafından keşfedilmeye devam ediyor.

Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...

YILLAR SONRA GÜNDEME GELEN UNUTULMAZ KLİP

Özellikle son dönemde sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma giren eski klipleri, müzikseverleri hem nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor hem de yıllar boyu gözden kaçan detayları bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor. İşte bu kez yeniden gündeme oturan ve herkesi şaşırtan o detay, Ferdi Tayfur'un en sevilen eserlerinden biri olan "Emmioğlu" klibinden çıktı.

Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...

1992 yılında dinleyiciyle buluşan ve çıktığı an büyük bir yankı uyandıran "Emmioğlu", yalnızca güçlü sözleri ve melodisiyle değil, görselliğiyle de hafızalarda özel bir yer edinmişti.

Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...

EKRANLARIN SEVİLEN YÜZÜ OLDU

Ancak klipte zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çeken o genç kadın, aradan geçen yılların ardından yeniden magazin kulislerinin odak noktası haline geldi.

Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...

O dönemde yalnızca klibin dikkat çeken bir siması olarak hatırlanan bu isim, aslında ilerleyen yıllarda televizyon ekranlarının en popüler ve tanınan oyuncularından biri oldu.

Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...

HERKESİN YAKINDAN TANIDIĞI O İSİM...

"Emmioğlu" klibini yıllar sonra dikkatle izleyen takipçiler, o genç kadının aşina oldukları yüzünü fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...

MEĞER MEDCEZİR'İN SUDE BEYLİCE'SİYMİŞ!

Meğer Ferdi Tayfur'un klibinde rol alan o güzel kadın, bir döneme damga vuran ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Medcezir dizisinin ana karakterlerinden biriymiş.

Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...

Klipteki genç kadının, Medcezir dizisinde hayat verdiği Sude Beylice karakteriyle zihinlere kazınan başarılı oyuncu Şebnem Dönmez olduğu anlaşıldı. Dizideki karakteri, güzelliği ve ekran enerjisiyle adından sıkça söz ettiren oyuncunun, yıllar önce Ferdi Tayfur'un klibinde oynamış olması sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ortaya çıkan bu nostaljik detay, hem Ferdi Tayfur hayranlarını hem de Medcezir izleyicilerini hayrete düşürdü.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ferdi Tayfur'un 'Emmioğlu' klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA