Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...

Duygusal şarkıları, içe işleyen sözleri ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı, yaşamı boyunca sayısız unutulmaz esere imza attı.
Vefatının ardından sanat camiasında büyük bir üzüntü yaşanırken, Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı ölümsüz şarkılar ise ilk günkü gibi dinlenmeye, konuşulmaya ve yeni nesiller tarafından keşfedilmeye devam ediyor.
YILLAR SONRA GÜNDEME GELEN UNUTULMAZ KLİP
Özellikle son dönemde sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma giren eski klipleri, müzikseverleri hem nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor hem de yıllar boyu gözden kaçan detayları bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor. İşte bu kez yeniden gündeme oturan ve herkesi şaşırtan o detay, Ferdi Tayfur'un en sevilen eserlerinden biri olan "Emmioğlu" klibinden çıktı.
1992 yılında dinleyiciyle buluşan ve çıktığı an büyük bir yankı uyandıran "Emmioğlu", yalnızca güçlü sözleri ve melodisiyle değil, görselliğiyle de hafızalarda özel bir yer edinmişti.
EKRANLARIN SEVİLEN YÜZÜ OLDU
Ancak klipte zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çeken o genç kadın, aradan geçen yılların ardından yeniden magazin kulislerinin odak noktası haline geldi.
O dönemde yalnızca klibin dikkat çeken bir siması olarak hatırlanan bu isim, aslında ilerleyen yıllarda televizyon ekranlarının en popüler ve tanınan oyuncularından biri oldu.
HERKESİN YAKINDAN TANIDIĞI O İSİM...
"Emmioğlu" klibini yıllar sonra dikkatle izleyen takipçiler, o genç kadının aşina oldukları yüzünü fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı.
MEĞER MEDCEZİR'İN SUDE BEYLİCE'SİYMİŞ!
Meğer Ferdi Tayfur'un klibinde rol alan o güzel kadın, bir döneme damga vuran ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Medcezir dizisinin ana karakterlerinden biriymiş.
Klipteki genç kadının, Medcezir dizisinde hayat verdiği Sude Beylice karakteriyle zihinlere kazınan başarılı oyuncu Şebnem Dönmez olduğu anlaşıldı. Dizideki karakteri, güzelliği ve ekran enerjisiyle adından sıkça söz ettiren oyuncunun, yıllar önce Ferdi Tayfur'un klibinde oynamış olması sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ortaya çıkan bu nostaljik detay, hem Ferdi Tayfur hayranlarını hem de Medcezir izleyicilerini hayrete düşürdü.