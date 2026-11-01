Ferdi Tayfur’un ’Emmioğlu’ klibindeki güzeli tanıyanlar şaştı kaldı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış...

YILLAR SONRA GÜNDEME GELEN UNUTULMAZ KLİP

Özellikle son dönemde sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma giren eski klipleri, müzikseverleri hem nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor hem de yıllar boyu gözden kaçan detayları bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor. İşte bu kez yeniden gündeme oturan ve herkesi şaşırtan o detay, Ferdi Tayfur'un en sevilen eserlerinden biri olan "Emmioğlu" klibinden çıktı.