Feyza Civelek duruşmaya zorla getırilecek

GÜNAYDIN'ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğu oyuncu Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Civelek'in uyuşturucu temin etmeye çalıştığı isim olan Selçuk Ç.'nin 'Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davada önemli bir karar çıktı.Mahkemede ifade veren Selçuk Ç., Feyza Civelek'le nasıl tanıştığını anlattı. Olay günü işten çıkıp evine gittiğini ve alkol aldığını söyleyen Selçuk Ç., Civelek'in kendisini gece 03.30 gibi aradığını, kendisinin ise "Tamam geliyorum takılalım" dediğini belirtti. Civelek'le kendisinin daha önce ilişkisi olduğunu öne süren Selçuk Ç., "Maaşımdan 4 bin lira ile uyuşturucu madde aldım. Tam evinin önüne geldim polisler beni yakaladı. Feyza da medyaya düşmemek için bu şekilde ifade veriyor. Benim Beşiktaş'ta bir müşterim vardı. Beni kahve içmeye çağırmıştı. O vesileyle Feyza ile tanıştım" dedi.Duruşma savcısı, davada dinlenmeyen tanıkların dinlenmeleri için işlem yapılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme de verdiği ara kararda, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, Civelek'in 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirilmesi kararı vererek duruşmayı erteledi.Tanıştıktankısa bir süre sonra muhabbetlerinin uyuşturucu ortamına döndüğünü aktaran Selçuk Ç., şöyle devam etti: "Ben de uyuşturucu kullanıyordum. O da uyuşturucu kullanıyordu. Yaklaşık 1.5 yıldır arkadaşız. Feyza yanına gittiğimde alkollü değildi. Uyuşturucu içmişti. Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza'ya götürüyordum. Beraber içecektik. İçemeden polis beni yakaladı. Ben uyuşturucu satmıyorum. Ben kullanıcıyım."