Filistin’e destek işinden etti

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Filistin yanlısı protestolarda kullandığı söylemler nedeniyle 'Hollywood'da kara listeye alındığını' açıkladı. Ünlü oyuncuyla çalışan ajans, "Mitingde Yahudi karşıtı ifadeler kullandın" diyerek Sarandon'u kovdu.ABD medyasına açıklamalarda bulunan oyuncu, ajansı tarafından yalnız bırakıldığını ve artık büyük bütçeli filmlerde oynayamayacağını açıkladı. Sarandon, "Çalışmaya devam etmek istiyorsanız ne yapmamanız gerektiğine dair bir örnek olarak kullanıldım" dedi.