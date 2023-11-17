Filistin’e destek verdiler işlerinden oldular

Tüm dünyada sanatçılar yaptıkları paylaşımlarla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Ancak birçok sanatçı Filistin'e verdiği destek sonrası ya işlerinden oldu ya da projeleri iptal edildi. Çinli sanatçı Ai Weiwei'in Londra'daki sergisi iptal edilirken Bella Hadid'in ünlü bir markayla yaptığı anlaşması sona erdi. Bir sanat platformunun yöneticisi David Velasco, katliama dur dediği için işini kaybetti. New York Times editörü Anne Boyer "Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok" diyerek işinden istifa etti. ABD ve Avrupa'da ise yüzlerce kişi Filistin'e destek verdikleri için işlerinden çıkarıldı.Öte yandan Hollandalı tiyatrocu Laura van Dolron, katliama dikkat çekmek için tiyatroda 'Gazze'de ateşkes için uyku grevi' başlattı.