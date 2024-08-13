Filiz Akın’a sürpriz ziyaret

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ın Bodrum'da yaşadığı siteden ev satın aldı. Ünlü çift, evi satın aldıktan sonra usta oyuncuyu ziyaret etti ve birlikte fotoğraf çektirdi. Akın, kendisine çiçek getiren çift ile sarıldığı anları "Komşu sitelerden birinden ev aldıklarını duyunca 'Hoş geldiniz' demiştim. Önce güzel çiçekleri ve ziyaret istekleri geldi, sonra da kendilerini görünce içimiz açıldı. Hatice Hanım makyajsız, duru güzelliği, zarafetiyle bizimleydi. Bu şahane çifte teşekkür ediyoruz" notuyla yayımladı. Hatice Şendil de Filiz Akın'ın videosuna "Çok seviyoruz sizi" sözleriyle karşılık verdi.