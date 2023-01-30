Filiz Akın’dan kötü haber! ’Yeniden ameliyat olacağım hiç keyfim yok’’

Usta oyuncu Filiz Akın'ın ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle geçtiğimiz aylarda boğazından parça alınmış, tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Akın, kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olmuştu. Ancak ünlü oyuncu, önceki gün yeniden ameliyat olacağını belirten bir mesaj yayınladı. "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar ameliyat edilecek, onun için keyifsizim" diyen Akın'a, pek çok sanatçı dostundan ve seveninden şifa mesajı geldi.FilizAkın'ın paylaşımına yorum yapanlardan biri de Türk sanat müziğinin önemli seslerinden Emel Sayın'dı. Sayın, "Canım Filizcim. Acil şifalar diliyorum. O tatlı tebessümün hiç solmasın" diye yazdı.Ayrıca Fazıl Say, Melis Sezen, Binnur Kaya, Nazan Kesal, Süheyl Uygur, Selma Güneri, Deniz Seki, Songül Öden ve Soner Arıca da ünlü sanatçıya moral verdi.Binnur Kaya; "Canım Filiz Hanım, süreç kolaylıkla ve şifayla geçecek inşallah", Soner Arıca; "Dualarımızdasın", Selma Güneri; "Güzeller güzeli canım Filizciğim çok geçmiş olsun. Bu da geçecek inşallah, dualarım seninle", Melis Sezen ise "Hemen şifa olsun Filiz Hanım" yorumunda bulundu.