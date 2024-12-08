Film festivalinin jüri üyeleri belli oldu

ESENLER Belediyesi'nin ev sahipliğinde 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan 5. Esenler Film Festivali'nin ana jürisi belli oldu. Jüri başkanlığını Fikret Kuşkan'ın üstlendiği jüride; ödüllü oyuncu Bennu Yıldırımlar, birçok başarılı yapımda imzası bulunan Faruk Güven, filmleri, romanları ve senaryoları ile ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödül alan yazar ve yönetmen Cengis T. Asiltürk ile yine ulusal ve uluslararası festivallerde önemli ödüller alan yönetmen Eylem Kaftan yer alacak.