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Giriş Tarihi: 9.12.2024

Film festivalinin jüri üyeleri belli oldu

Film festivalinin jüri üyeleri belli oldu
ESENLER Belediyesi'nin ev sahipliğinde 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan 5. Esenler Film Festivali'nin ana jürisi belli oldu. Jüri başkanlığını Fikret Kuşkan'ın üstlendiği jüride; ödüllü oyuncu Bennu Yıldırımlar, birçok başarılı yapımda imzası bulunan Faruk Güven, filmleri, romanları ve senaryoları ile ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödül alan yazar ve yönetmen Cengis T. Asiltürk ile yine ulusal ve uluslararası festivallerde önemli ödüller alan yönetmen Eylem Kaftan yer alacak.
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Film festivalinin jüri üyeleri belli oldu
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