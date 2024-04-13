Film platolarında zamanda yolculuk

Bayram boyunca yoğun ilgi gören Bozdağ Film Platoları misafirlerini adeta tarihe yolculuğa çıkardı. Son zamanlarda dünyada adından sıkça söz ettiren Türk müziğinin önemli temsilcisi Er Turan, bayramın ikinci günü Bozdağ Film Platoları'nda sahne aldı. Yüzlerce seyirciyle buluşan Er Turan, bilinen eserlerinin yanı sıra yeni şarkısını da seslendirdi.Bayramın üçüncü günü sahneye çıkan Dombra'nın üstadı Arslanbek Sultanbekov ve orkestrası ise dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı.Etkinliklerde 'Kuruluş Osman' oyuncuları sevenleriyle söyleşilerde bir araya geldi. Dizinin oyuncuları Çağrı Şensoy ve Begüm Çağla Taşkın platoya gelen ziyaretçilerle söyleşide bir araya geldi. Merak edilen soruları yanıtlayan oyuncular sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Bozdağ Film Platoları'nda bayramın üçüncü günü 'Kuruluş Osman' dizisinin Bala Hatun'u başarılı oyuncu Özge Törer sevenleriyle buluştu. Yoğun ilgi eşliğinde gerçekleşen söyleşide hayranları ünlü oyuncuya merak ettikleri soruları yönelttiler. Etkinlik sonrası misafirlerle fotoğraf çektiren Törer alkışlar eşliğinde uğurlandı.