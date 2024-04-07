Filmde Ahmet Kaya’yı canlandıran Özgür Tüzer: ‘Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu’

Yirmi dört yıl önce aramızdan ayrılan Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filminin özel gösterimi yapıldı. Gösterime siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud gibi isimlerin rol aldığı filmde Ahmet Kaya'yı canlandıran Özgür Tüzer, şöyle konuştu: "Ahmet Kaya gibi bir ismi canlandırmak benim için tarif edilemez bir duygu.Hem ses hem de fiziki benzerliğimden dolayı tercih edildim ve bu benim için büyük bir gurur kaynağı. Duyduğumda kalbim yerinden çıkacaktı. Çekimler yaklaşık 5 ay sürdü. Malatya, İzmir ve Fransa'da çektik. İzleyiciler filmimizi yalnız bırakmasınlar." Türkiye'de vizyon yolculuğuna başlayan film, 11 Nisan perşembe günü tüm Avrupa'da vizyona girecek.