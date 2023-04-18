Fırat, Cemil’in gerçek babası olmadığını öğrendi

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, önceki gün yeni bölümüyle ekrana geldi. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizi, sorgulayıcı hikayesi ve güçlü kadrosu ile pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Dizide; Fırat'ın yanlış anlaması, Elif'in her şeyi sorgulamasına neden oldu. Ümran Elif'ten kurtulacağı için mutluydu. Dila ise Elif gibi davranmaya devam etti. Fırat, Elif'in kendisinden uzaklaşmasına engel olmaya ve her fırsatta ona sevgisini göstermeye çalıştı. Ancak Elif boşanma davası açmak için avukata gitti. Fakat Fırat'a biri kapının altından Cemil'in yazdığı vasiyeti attı. Cemil'in babası olmadığını öğrenen Fırat, soluğu evde aldı ve Ümran'a mektubu vererek gerçeği sordu.