Fotoğraf altındaki küfrün kime yazıldığı belli değil

Şarkıcı Melek Mosso, internette kendisi hakkında yazıldığını ileri sürdüğü küfürlü yorumu savcılığa taşıdı. İddiaya göre takipçisi Kubilay U. ile karşı karşıya gelen şarkıcının şikayeti sonucu soruşturma başlatıldı.İddiaya göre Kubilay U., Mosso'nun fotoğrafının altına 'S... git p..ç' şeklinde paylaşımda bulundu. Bu yorumu gören Mosso, takipçisini cezalandırmak için avukatı aracığıyla savcılığın yolunu tuttu.Takipçisinden şikayetçi olan ünlü şarkıcı, kişilik haklarına zarar verildiğini ve onur, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini ileri sürerek şahsına hakaret edildiğini belirtti. Ancak başlatılan soruşturmada savcılıktan ilginç bir 'etiketleme' vurgusu geldi.Savcılık bu kapsamda müştekiye ait paylaşım altında çok sayıda yorum yapıldığını, şüpheli tarafından herkese açık alanda yapılan paylaşımın, önceki yorumlara cevap ya da tepki niteliğinde olabileceğini, doğrudan müştekiye cevap yazılacaksa 'etiketleme' yoluyla yapılmasının mümkün olduğunu belirtti. Somut olayda şikayete konu ifadelerde isim zikredilmediğini ve müştekinin kimliğini yansıtacak herhangi bir ibareye yer verilmediğini açıklayan savcılık, dosyaya takipsizlik kararı verdi.