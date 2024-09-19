Fransızların takibinde

Kadın erkek ilişkilerinde yaşanan zorlukları mizahi bir dille ele alan 'Ayrılık A.Ş.' sinema filmi 11 Ekim'de vizyona giriyor. Melis Tüzüngüç ve İdris Nebi Taşkan'ın başrollerinde olduğu 'Ayrılık A.Ş, ilişkilerinde sorun yaşayan kişilerin başvurduğu profesyonel bir ekibin komik ve bir o kadar da karmaşık planlarını konu alıyor. Yönetmen ve senaristi Tanser Yılmaztürk, filmin yurt dışında merak uyandırdığını belirterek, Fransız bir yapım şirketinin filmin Fransız versiyonunu çekmek için kendilerine teklifte bulunduğunu açıkladı.