Gala rekoru!

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak Sezer'in yazıp oynadığı Türk sinemasının komik serilerinden 'Kolpaçino'nun son filmi 'Kolpaçino 4'ün galasında rekor kırıldı.Önceki akşam Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen gecede sinema ve sanat dünyası bir araya geldi. Fenomen filmin galasına rekor bir sayıyla 5100 kişi katıldı.İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç gibi yıldız isimlerin konuk oyuncu olarak yer aldığı filme ünlü isimler akın etti. Cuma günü (12.01.2024) vizyona girecek olan filmin galasında Serdar Ortaç ve İbrahim Tatlıses'in söylediği şarkılar da damga vurdu.