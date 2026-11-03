Galatasaray yengesi büyük fedakarlık yaptı! Ünlü futbolcunun eşinin yeni hedefi belli oldu

Galatasaray'ın transferiyle büyük yankı uyandıran genç futbolcu Aleksey Batrakov'un ardından, eşi Irina Podshibyakina da radikal bir kararla Türkiye gündemine hızlı bir giriş yaptı.
Eski Rusya Kadın Milli Takımı oyuncusu olan ve sahalara veda ettikten sonra medya dünyasında başarı basamaklarını tırmanan Podshibyakina, eşinin sarı-kırmızılı takıma transferi sonrası Rusya'daki parlak kariyerine ara vererek İstanbul'a yerleşme kararı aldı.
Eşinin Galatasaray'a transferinin kesinleşmesiyle birlikte ekran macerasını noktalayan güzel sunucu, görevinden ayrılarak bavullarını topladı. Eşinin Türkiye'deki kariyerine ve yeni hayatına tam destek vermek isteyen Irina, bu fedakarlığıyla dikkat çekti.
Irina Podshibyakina tarafından alınan bu radikal karar ile Galatasaray'ın yeni yengesinin önceliğinin; eşinin yeni takımına, şehir kültürüne ve ülkeye uyum sağlama sürecinde olduğunu vurgulandı.
İstanbul'da yeni bir yaşamın kapılarını aralayan Irina Podshibyakina'nın, eşi Aleksey Batrakov ile birlikte yaşayacakları konut için emlak arayışına başladığı öğrenildi.
İstanbul'u çok seven Irina, arkadaşlarına da şehri tanıttı. İstanbul turu organize eden Irina, önceki gün 3 kız arkadaşını Boğaz'a götürmüştü. Önce Ortaköy'e giden kızlar, burada sokakları gezmişti ardından da tekneye binip Boğaz'a açılmıştı.
Irina Podshibyakina, "Arkadaşlarım da İstanbul'a hayran kaldı. Birlikte keyifli bir tur yaptık" demişti.