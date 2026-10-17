Gamze Özçelik, Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Oyuncu ve iyilik elçisi Gamze Özçelik, önceki gün Mısır'a gitti. Umuda Koşanlar Derneği'nin Gazze'ye yönelik çalışmalarını yerinde takip eden Özçelik, soykırıma uğrayan Gazzelilerin hikayelerini dinlediğinde duygusal anlar yaşadı.

Önce Gazzeli öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Özçelik, sonrasında tedavilerine yardımcı olduğu çocukları görmek için hastaneye gitti. Buluşma sonrası konuşan Özçelik, "Gazze'den Mısır'a gelen öğrenciler ve öğretmenler, kısıtlı imkanlara rağmen eğitime devam etmeye çalışıyorlar.

Ciddi hastalıklar ve ağır yaralarla Gazze'den Mısır'a tedavi için gelen binlerce insan var. Hem hastalar hem de aileleri için bu süreç hiç de kolay değil. Her birinin geride bıraktıkları, yaşadıkları ve önlerinde uzanan yol farklı. Ancak bu yolculukta desteklerinize ihtiyaçları var" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör