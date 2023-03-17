Gazapizm depremzede öğrenciler için sahneye çıktı

RAP'çı Gazapizm, dev projesi Gazapizm Senfoni İstanbul 2023'le müzikseverlerle buluştu. Tüm bilet gelirinin deprem bölgesindeki köy okulları için bağışlandığı gecenin biletleri konser öncesi tükendi. Sevilen şarkılarını Orhan Şallıel yönetimindeki toplam 150 kişiden oluşan senfoni orkestrası ve koroyla seslendiren Gazapizm'i 6 bin kişi izledi. Konserde sahneye Ceza, Göksel, Melike Şahin birer şarkıyla konuk oldu. Gazapizm, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bilet alarak deprem bölgesindeki köy okulları için, KODA'ya bağışta bulunmuş oldunuz. Ben eğitimin önemine inanıyorum. O yüzden böyle bir işbirliği yaptık. İyi ki geldiniz. Çok güzel bir şeye vesile oldunuz" dedi.