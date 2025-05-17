Gazze için ortak sese destek yağdı

Julıette Binoche ve Pedro Pascal'ın aralarında bulunduğu 350'den fazla uluslararası sinemacı, Cannes Film Festivali'nin açılış gününde yayınlanan mektupla, 25 yaşındaki Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona'nın öldürülmesini kınadı.
Mektupta, sektörün İsrail'in uyguladığı soykırıma sessiz kalmasına tepki gösterildi. Sanatçıların bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.
İSRAİLLİ ŞARKICININ KONSERİ İPTAL EDİLDİ
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Türkiye'de vereceği konserler büyük tepki çekti. Şişli Kaymakamlığı Levy'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanan konserini iptal etti.