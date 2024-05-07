Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan Met Gala 2024, New York'taki geleneksel davette dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirdi. 'Yeniden Uyanan Moda' temasının işlendiği bu yıl, birçok tasarımcı eserlerini yıldız isimlerin üzerinde görücüye çıkardı. Geceye katılan Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Zendaya ve Kim Kardashian ise magazin gündemini yine salladı.Öte yandan etkinliğin yapıldığı New York Metropolitan Sanat Müzesi yakınlarında Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Müze çevresindeki sokaklarda ve parklarda toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e desteklerini dile getirdi. Ülke basınındaki haberlere göre, Central Park'ta buluşan küçük bir grup, "Gazze'ye bombalar düşerken Met Gala'ya hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Polis, etkinlik ile protestocular arasında alan açmak amacıyla müze yakınlarında barikat kurdu, akşama doğru bazı protestocuları gözaltına aldı.ABD'li rapçi Macklemore, geçtiğimiz günlerde ABD üniversitelerinde yapılan Filistin'e destek gösterileri için 'Hind's Hall' adlı bir şarkı yaptığını açıkladı. Ünlü rap'çi, şarkının tüm gelirinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) verileceğini açıkladı. Kolombiyalı öğrenciler, işgal ettikleri ve ardından polis müdahalesine maruz kaldıkları Hamilton Hall binasının ismini, Gazze'de öldürülen 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'tan esinlenerek Hind's Hall olarak değiştirmişti.