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Giriş Tarihi: 23.10.2026

'Gece yemeyi kestim, sekiz kilo verdim'

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’Gece yemeyi kestim, sekiz kilo verdim’
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Sakiler projesinin sonlanmasıyla solo kariyerine odaklanan Hasan Gözetlik, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Yeni projeleri ve menajeriyle planlamalar yaptığını söyleyen Gözetlik, verdiği kilolarla ilgili de konuştu. Sanatçı, "7-8 kilo verdim. Geceleri dikkat ediyorum yediğime, içtiğime. Çünkü yemek yemeye aşığım. Moralim bozukken de yemek yiyorum, mutluyken de, yemek yemeyi seviyorum. Bir bu kadar daha versem yeter. Çok da zayıflama diyorlar" dedi. Gözetlik, iki buçuk-üç aydır boks yaptığını ve yürüyüşü de hayatına eklediğini belirtti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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'Gece yemeyi kestim, sekiz kilo verdim'
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