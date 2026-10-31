Geceyarısı hayaleti yeni sezonda da sahnede

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Gerilim, korku ve paranormal unsurları sahneye taşıyan 'Geceyarısı Hayaleti', ikinci sezonunda tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Savaş Özdural'ın üstlendiği yapım, sıradan bir evde başlayıp geceyarısına doğru giderek karanlıklaşan hikâyesiyle seyirciyi gerçek ile doğaüstü arasındaki sınırların giderek silikleştiği bir dünyanın içine çekiyor. 6 ve 27 Kasım ile 11, 12 ve 13 Aralık tarihlerinde yeniden sahnelenecek oyunun kadrosunda Savaş Özdural, Özgür Özdural, Ilgın Angın ve Goncagül Sunar yer alıyor.