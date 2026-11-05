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Giriş Tarihi: 05.11.2026

Genç oyuncular harika

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Genç oyuncular harika
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Tiyatro sahnesinin başarılı isimleri Funda Eryiğit ve Timuçin Esen'in rol aldığı "Değişim Dönüşüm" adlı tiyatro oyunu, birçok ünlü ismi bir araya getirdi. İlker Aksum, oyuna eşi Dilay Ekmekçioğlu ile katıldı.

ATV'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul' da rol alan Aksum, "Projede yer almaktan mutluluk duyuyorum, yapım bu yılın başarılı işlerinden biri oldu" dedi. Dizide rol alan genç oyuncuların performanslarını da değerlendiren deneyimli oyuncu, "Kadromuz başarılı isimlerden oluşuyor, genç oyuncular harika ve yakaladıkları fırsatı iyi değerlendiriyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İLKER AKSUM #ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL
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Genç oyuncular harika
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