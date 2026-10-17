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Giriş Tarihi: 17.10.2026

Genç yönetmenin büyük başarısı

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Genç yönetmenin büyük başarısı
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Türkiye'nin en genç yönetmeni Ferit Kılıç'ın senaryosunu da yazdığı ve 19 yaşında çektiği ilk uzun metrajlı filmi 'Dans Eden Melekler', dünya prömiyerini 47. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirecek. Taha Sönmezışık, Saadet Işıl Aksoy, Defne Kayalar, Ushan Çakır, Umut Kaya, Öykü Özyürek ve Ceyda Düvenci'nin rol aldığı filmin yönetmeni Ferit Kılıç, "Şiddetin yalnızca sonuçlarını değil, köklerini de keşfetmek isteğiyle yola çıktım. Şiddetin farklı tonları ve kurumsal kayıtsızlık evrensel" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Genç yönetmenin büyük başarısı
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