Genco Erkal’a veda

İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybeden tiyatronun usta ismi Genco Erkal, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Erkal, yıllarını verdiği sahnede, son kez sevenleriyle ve hayranlarıyla buluştu. Erkal'ın vedası için gelenler tiyatro salonunu doldurdu. Erkal'ın oyunlarından kesitlerin gösterildiği kısa film, dakikalarca alkışlandı. Aralarında ünlü piyanist Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın da bulunduğu sanatçılar, Erkal anısına dinletiler sundu.Sunuculuğunu Tülay Günal'ın yaptığı anma töreninde, yönetmen Dikmen Gürün, Erkal'ın arkadaşı Özcan Arca, avukat Turgut Kazan konuşma yaptı. Oyuncu Zeliha Berksoy, tören öncesi yaptığı açıklamada, "Genco, bizim tiyatromuzun eşsiz bir oyuncusuydu. Bütün cevherini de izleyicisine yansıtmak için çabalamıştır. Bir dağ gibi durdu Genco... Böyle bir emsalsiz oyuncu, başka yerlerde var mı bilmiyorum ama... Bir kolum kopmuş gibi hissediyorum. Ama mutluyum onunla yıllarca partner oldum. Böyle insanlar ölmez" dedi. Erkal'ın cenazesi, törenin ardından ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.