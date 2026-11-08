"Genetik" demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Daha önce hakkında çıkan estetik operasyon iddialarını kesin bir dille yalanlayan ve genç görünümünün sırrını tamamen genetik özelliklerine bağlayan Hakan Peker'in, ağabeyiyle verdiği bu son pozlar "genetik miras" tezini bir kez daha haklı çıkardı.