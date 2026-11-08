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Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:12

"Genetik" demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Unutulmaz hitleriyle hafızalara kazınan pop müziğin sevilen ismi Hakan Peker, 67 yaşındaki ağabeyi Zafer Peker ile verdikleri son pozla sosyal medyayı salladı. Yüz gerdirme iddialarını her fırsatta yalanlayıp sırrının aile genlerinde olduğunu belirten 65 yaşındaki sanatçının ağabeyiyle sergilediği genç görünümü, görenleri bir kez daha şaşkına çevirdi.

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Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...
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90'lı yıllara damga vuran "Bir Efsane" ve "Hey Corç" gibi dillere pelesenk olan hitleriyle Türk pop müziğinde unutulmaz bir yere sahip olan Hakan Peker, yalnızca müzik kariyeriyle değil, yıllara meydan okuyan görünümüyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Zamanın akışına adeta meydan okuyan ünlü sanatçı, bu kez sosyal medyada gündem olan özel bir aile buluşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. 65 yaşındaki

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hakan Peker, 67 yaşındaki ağabeyi Zafer Peker ile birlikte anneleri Sabahat Tekin'in evinde kahvaltı masasında bir araya geldi. Aile tablosunu gözler önüne seren bu samimi kare, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

İkilinin yan yana olduğu fotoğrafları gören takipçiler şaşkınlıklarını gizleyemezken, iki kardeş arasındaki sadece iki yaşlık farka rağmen sahip oldukları dinç ve genç enerji büyük ilgi gördü.

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Daha önce hakkında çıkan estetik operasyon iddialarını kesin bir dille yalanlayan ve genç görünümünün sırrını tamamen genetik özelliklerine bağlayan Hakan Peker'in, ağabeyiyle verdiği bu son pozlar "genetik miras" tezini bir kez daha haklı çıkardı.

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Sinem Kobal- Kerem Kobal

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Serhat Özcan - Reha Özcan

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Naz Elmas-Açelya Elmas

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hadise

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Ayşen Gruda ve kız kardeşleri Ayten Erman ile Ayben Erman

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Aras Bulut İynemli ve abisi Orçun İynemli

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

İpek Filiz Yazıcı ve ikizi

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

İpek Filiz Yazıcı ve ikizi

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

İpek Filiz Yazıcı ve ikizi

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Burcu Esmersoy ve kardeşi

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Kaan Urgancıoğlu- Can Urgancıoğlu

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Barış Arduç'un erkek kardeşleri

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Bensu Hande ve Bedirhan Soral Kardeşler

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz

Genetik demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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