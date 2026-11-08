"Genetik" demişti, ağabeyiyle karesi haklı çıkardı: Hakan Peker’den yıllara meydan okuyan poz...

Zamanın akışına adeta meydan okuyan ünlü sanatçı, bu kez sosyal medyada gündem olan özel bir aile buluşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. 65 yaşındaki
İkilinin yan yana olduğu fotoğrafları gören takipçiler şaşkınlıklarını gizleyemezken, iki kardeş arasındaki sadece iki yaşlık farka rağmen sahip oldukları dinç ve genç enerji büyük ilgi gördü.
Daha önce hakkında çıkan estetik operasyon iddialarını kesin bir dille yalanlayan ve genç görünümünün sırrını tamamen genetik özelliklerine bağlayan Hakan Peker'in, ağabeyiyle verdiği bu son pozlar "genetik miras" tezini bir kez daha haklı çıkardı.
İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...
Sinem Kobal- Kerem Kobal
Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül
Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş
Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli
Hafsanur Sancaktutan ve ablası
Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya
Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu
Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk
Serhat Özcan - Reha Özcan
Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar
Naz Elmas-Açelya Elmas
Hadise
Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz
Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz
Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz
Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz
Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz
İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu
İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu
Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray
Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray
Ayşen Gruda ve kız kardeşleri Ayten Erman ile Ayben Erman
Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler
Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler
Aras Bulut İynemli ve abisi Orçun İynemli
Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi
Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi
İpek Filiz Yazıcı ve ikizi
İpek Filiz Yazıcı ve ikizi
İpek Filiz Yazıcı ve ikizi
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel
Burcu Esmersoy ve kardeşi
Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen
Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ
Kaan Urgancıoğlu- Can Urgancıoğlu
Barış Arduç'un erkek kardeşleri
Bensu Hande ve Bedirhan Soral Kardeşler
Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz