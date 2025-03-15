Londra'nın ünlü Top Secret Komedi Kulübü, komedyenleri donuk bakışlarla dumura uğratan seyircilerle baş edemeyince radikal bir karar aldı: Botoks yaptıranların girişi yasaklandı. Eğer gerçekten gülemiyorsanız komedi kulübüne giremiyorsunuz. Kulübün sahibi Mark Rothman, komedyenlerin "ifadesiz suratlardan bıktığını" belirterek, sahnedeki sanatçıyı korumak adına bu adımı attıklarını açıkladı. Komedyenler cephesinden de destek geldi. Biz de bu uygulamayı nasıl buldunuz sizce bizde uygulanir mi? Diye sorduk ve şu yanıtları aldık.





FADİK SEVİN ATASOY

Açıkcası samimi bulmadım. Bir pazarlama stratejisi olarak yaptıklarını düşünüyorum. İnsanların fiziksel tercih ya da kimi zaman kaza ve benzeri sebeplerden doğabilecek mecburiyetleri olma ihtimalleri var. Fiziksel özelliklere göre seyirci ayırmak son derece uygunsuz bence.

SEDEF ŞAHİN

Yani donuk seyirci rahatsız edici tabii ama sonuçta onlar sahnedekini memnun etmeye gitmiyorlar , eğlenmeye gidiyorlar. Eğlenen insan da enerjisinden belli olur onu da botokslayamazlar ya...

HAKAN BİLGİN

Biz botoksluluları da güldürürüz, bize gelen, yeniden yapmak zorunda kalıyor.

BEHZAT UYGUR

Yanlış uygulama, gerçek komedi botoks dinlemez. Ama oyunda gülmekten yüzü kırışanlar için çıkışta botoks uygulaması yapabiliriz.