‘Gidişin erken oldu, hep bizimle olacaksın

Sanatçı Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi'nin organizasyonuyla Üsküdar Meydanı'nda konser verdi. Geçtiğimiz temmuz ayında yapılması planlanan ancak MFÖ grubundan Özkan Uğur'un konser günü vefat etmesi nedeniyle önceki geceye ertelenen konserde duygusal anlar yaşandı.Alanson, konserde Uğur ile seslendirdikleri MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerinden de eserler söyleyerek İstanbullu sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Alanson, 55 yıllık dostu ve sahne arkadaşı Özkan Uğur için "Çok üzüldük. Çok erken oldu. Böyle olmamalıydı. Hep bizimle olacak" diye konuştu.