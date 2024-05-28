Golf turnuvasında ‘kalbinizi koruyun’ mesajı

KALP Haftası etkinliklerden biri olan Türk Kalp Vakfı Golf Turnuvası, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de gerçekleşti. Turnuvanın ödül töreninde açılış konuşması yapan Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, "Kalp damar hastalıklarına karşı farkındalık yaratacak her organizasyonla halka mesajlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Sağlıklı ve dengeli beslenerek, günde minimum 30 dakikalık yürüyüşler yaparak, bisiklet sürerek, golf gibi açık havada yapılacak sporlarla kalp damar hastalıklarını yüzde 80 azaltabilirsiniz" dedi. Törenin ardından dereceye giren golf severlere kupaları takdim edildi.