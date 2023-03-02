Gönülden yardım

Ünlü sanatçılar, deprem bölgesine gidip çadır kentte yaşayan vatandaşları ziyaret ediyor. Cengiz Bozkurt, Tamer Karadağlı, Nefise Karatay, Gurur Aydoğan, Adem Kılıççı gibi isimler, depremzedelerle sohbet edip onlara destek oldu. Sanatçılar, oyun oynayıp hediyeler verdikleri çocuklara moral aşıladı.Nefise Karatay ve Tamer Karadağlı, İletişim Başkanlığı organizasyonuyla Malatya'ya gitti. Karadağlı, "Çocukların yüzündeki o tebessümü görmek için geziyoruz. Onlara bu süreci mümkün olduğunca hissettirmeden geçirmek gerekiyor" dedi.