Görme ve işitme engelli çocuklar AKM’de sanatla buluşuyor

TÜRK Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliği ile görme ve işitme engelli sanatseverler için hayata geçirdiği "Erişilebilir Tiyatro" projesi kapsamında engelleri aşan bir tiyatro deneyimi sunuyor. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu; "Sesli Adımlar projesi ile görme ve işitme engelli sanatseverler AKM'nin açık ve kapalı alanlarında yardıma ihtiyaç duymadan hareket edebilirken, Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi gibi projelerimizle herkes için erişilebilir kültür sanat deneyimi sunuyoruz" dedi. Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı'nın 'Rumuz Goncagül' isimli oyunuyla başlayan proje, bu ay Matei Visniec'in 'Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam' oyununun çocuklarla buluşmasıyla devam ediyor.