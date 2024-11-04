Guinness’e başvurdu

Devlet Tiyatrosu oyuncusu Koray Karaca, Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu 'Eyvah Nadir'de 34 farklı karakteri canlandırıyor. Oyununu yurt içi ve yurtdışı festivaller olmak üzere 400 'ün üzerinde sahneleyen Karaca, Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvurdu. Karaca'nın bu performansı bilimsel bir tez çalışmasına da konu oldu ve Ulusal Tez Merkezi'nde yayınlandı. Çalışmada, Karaca'nın 'Eyvah Nadir' oyunu ile geleneksel tiyatroyu da desteklemesinin önemine değinildi ve 'Meddahlık geleneğinin geleceğe aktarılmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Karaca, geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez ögesi meddah ile günümüz stand-up anlayışını harmanlayarak yeni bir komedi anlayışı ortaya koymaktadır' denildi.