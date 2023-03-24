'Ateş Kuşları'nın 9. Bölümünde; Gülayşe, Yakup ve Harun'u da organize ederek Barbaros'a sürpriz bir akşam yemeği hazırladı. Barbaros, gördüğü sofra karşısında şaşırdı ve "Burada ne oluyor?" diye sorduğunda Gülayşe ise "Seninle ilk yemeğimiz oluyor." dedi.

Barbaros, hala çok kızgın olduğunu söylese de Gülayşe'ye kıyamayıp sofraya oturmayı kabul etti ve Zümrüt ile yemeğe çıktığında neden bir şey yemediğini sordu. Gülayşe, "O masada yemek yeseydim, sana da hayallerime de ihanet gibi olacaktı." diye cevapladı.

Gülayşe ve Barbaros, birbirlerine elleriyle yemek yedirdikten sonra Gülayşe, sokak çocuğu olduğunu, diğer Köksüzlerle beraber Çatal'dan kaçtıklarını ve aslında hiçbiriyle öz kardeş olmadığını itiraf etti. Barbaros'un "Neden Çatal'dan kaçıyorsunuz?" sorusuna ise "Ali ağabeyim, Çatal'ın gözünü kör etti. Beni de camide Çatal yaraladı." cevabını verdi. Gülayşe, önce Dima'yı sonra da tüm sokak çocuklarını bir şekilde Çatal'ın elinden kurtaracağını ancak bunun için polise ifade vermeyeceğini söyledi.

Gülayşe'den, Barbaros'a ilk yemeklerinde itiraflar | Video

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 9. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.