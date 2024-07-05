‘Gülizar’ ‘Kapadokya’da sete çıktı

İlker Aksum, Aleyna Al, Cemal Hünal, Aslı Bekiroğlu'nun oynadığı 'Gülizar: Yol Ayrımı' filminin çekimleri Kapadokya'da başladı. Filmin yapımcısı Sercan Muhammet, Gülizar'ın senaryosunu 3 yılda yazdığını belirterek "Çekimlerde ise hiçbir masraftan kaçmadık" diye konuştu. Aslı Bekiroğlu, "Dün burada saatlerce ağladım. Ağır bir drama filmi. Beni ağlarken göreceksiniz ilk defa" diye konuşurken, filmde 'Hicabi'yi canlandıran İlker Aksum, "Hicabi Kapodokyalı gariban bir aile babası. İyi bir senaryo iyi de yükleniyoruz. Fenomen olacak" dedi. Cemal Hünal ise 'Kötü bir karakteri' canlandırdığını söylerken "Ama çok becerikli bir kötü değil" yorumunda bulundu.